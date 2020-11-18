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|
|
Лист нержавеющий AISI 321
|
|
Наименование
|Вес
листа
кг.
|Цена за
кг., руб.
|Цена за лист, руб.
|
Цена
|
Ед.
изм.
|Наличие
|
|
|Наименование
|Вес
листа
кг.
|Цена за
кг., руб.
|Цена за лист, руб.
|Цена
|
Ед.
изм.
|Наличие
|
|
|
0,5 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1000х2000, 2B)
|
8
|
300.3
|
2402.4
|
300 300 руб.
|
тонна
|
мало
|
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0,5 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1000х2000, 2B)
|
|
0,5 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1250х2500, 2B, второй сорт)
|
12.5
|
240.45
|
3005.63
|
240 450 руб.
|
тонна
|
мало
|
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0,5 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1250х2500, 2B, второй сорт)
|
|
0,7 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1000х2000, 2B)
|
11.2
|
297.15
|
3328.08
|
297 150 руб.
|
тонна
|
мало
|
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0,7 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1000х2000, 2B)
|
|
0,8 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1000х2000, 2B)
|
12.8
|
295.05
|
3776.64
|
295 050 руб.
|
тонна
|
мало
|
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0,8 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1000х2000, 2B)
|
|
1,0 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1000х2000, 2B)
|
16
|
294
|
4704
|
294 000 руб.
|
тонна
|
мало
|
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1,0 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1000х2000, 2B)
|
|
1,0 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1250х2500, 2B)
|
25
|
294
|
7350
|
294 000 руб.
|
тонна
|
мало
|
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1,0 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1250х2500, 2B)
|
|
1,0 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1250х2500, 2B, второй сорт)
|
25
|
235.2
|
5880
|
235 200 руб.
|
тонна
|
мало
|
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1,0 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1250х2500, 2B, второй сорт)
|
|
1,5 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1000х2000, 2B)
|
24
|
287.7
|
6904.8
|
287 700 руб.
|
тонна
|
мало
|
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1,5 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1000х2000, 2B)
|
|
1,5 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1000х2000, 2B, второй сорт)
|
24
|
229.95
|
5518.8
|
229 950 руб.
|
тонна
|
мало
|
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1,5 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1000х2000, 2B, второй сорт)
|
|
1,5 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1250х2500, 2B)
|
37.5
|
287.7
|
10788.75
|
287 700 руб.
|
тонна
|
мало
|
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1,5 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1250х2500, 2B)
|
|
2,0 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1000х2000, 2B)
|
32
|
286.65
|
9172.8
|
286 650 руб.
|
тонна
|
мало
|
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2,0 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1000х2000, 2B)
|
|
2,0 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1250х2500, 2B)
|
50
|
286.65
|
14332.5
|
286 650 руб.
|
тонна
|
мало
|
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2,0 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1250х2500, 2B)
|
|
2,82 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1500х6000, 2B)
|
203.04
|
302.17
|
61352.82
|
302 171.10 руб.
|
тонна
|
мало
|
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2,82 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1500х6000, 2B)
|
|
3,0 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1250х2500, 2B)
|
75
|
286.65
|
21498.75
|
286 650 руб.
|
тонна
|
мало
|
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3,0 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1250х2500, 2B)
|
|
3,0 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1500х6000, 2B)
|
216
|
286.65
|
61916.4
|
286 650 руб.
|
тонна
|
мало
|
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3,0 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1500х6000, 2B)
|
|
4,0 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1000х2000, 1D)
|
64
|
249.9
|
15993.6
|
249 900 руб.
|
тонна
|
мало
|
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4,0 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1000х2000, 1D)
|
|
4,0 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1500х6000, 1D)
|
288
|
249.9
|
71971.2
|
249 900 руб.
|
тонна
|
мало
|
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4,0 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1500х6000, 1D)
|
|
5,0 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1500х6000, 1D)
|
360
|
249.9
|
89964
|
249 900 руб.
|
тонна
|
мало
|
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5,0 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1500х6000, 1D)
|
|
6,0 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1000х2000, 1D)
|
96
|
249.9
|
23990.4
|
249 900 руб.
|
тонна
|
мало
|
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6,0 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1000х2000, 1D)
|
|
6,0 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1500х6000, 1D)
|
432
|
249.9
|
107956.8
|
249 900 руб.
|
тонна
|
мало
|
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6,0 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1500х6000, 1D)
|
|
8,0 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1500х6000, 1D)
|
576
|
249.9
|
143942.4
|
249 900 руб.
|
тонна
|
мало
|
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8,0 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1500х6000, 1D)
|
|
10,0 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1500х6000, 1D)
|
720
|
252
|
181440
|
252 000 руб.
|
тонна
|
мало
|
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10,0 лист нержавеющий (AISI 321, ASTM A-240/240-M, 1500х6000, 1D)